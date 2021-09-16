В парке Тондираба откроется кафе

«Концепция кафе опирается на тот факт, что парк Тондираба предназначен для всей семьи. Это значит, что уровень цен в кафе и предлагаемая продукция предназначены для людей разного возраста, в т.ч. для семей с детьми. При приготовлении и подаче еды будет применяться как можно больше материалов, пригодных для вторичного использования. Также в кафе в парке Тондираба при необходимости можно будет зайти со своим питомцем», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Предприятие, которое станет оператором кафе в парке Тондираба выбрано на пять лет в ходе конкурса. Услугу кафе будет оказывать известное под брендом MySushi предприятие DAS Grupp OÜ. Сейчас идут подготовительные работы, и кафе планируется открыть для посетителей в конце октября.