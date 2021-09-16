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Правительство выделит 85 млн евро на компенсацию выплат по накопительной пенсии

Деньги. ФОТО: Mihkel Maripuu

Правительство выделит Министерству социальных дел 85 млн евро на компенсацию выплат по обязательной накопительной пенсии в 2021 году.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что средства выделяются из резерва правительства Министерству социальных дел на реализацию программы социального обеспечения.

В период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года четырехпроцентные выплаты во вторую пенсионную ступень были приостановлены.

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