Правительство выделит 85 млн евро на компенсацию выплат по накопительной пенсии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что средства выделяются из резерва правительства Министерству социальных дел на реализацию программы социального обеспечения.

В период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года четырехпроцентные выплаты во вторую пенсионную ступень были приостановлены.