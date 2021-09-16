Решившие заработать на инвестициях две жительницы Эстонии лишились более 27 000 евро
Интернет-мошенники, пообещавшие жертвам заработать на инвестициях, выманили более 27 000 евро у двух жительниц Эстонии.
Интернет-мошенники, пообещавшие жертвам заработать на инвестициях, выманили более 27 000 евро у двух жительниц Эстонии.
14 сентября в полицию сообщили, что в начале августа 55-летняя женщина открыла счет на инвестиционной платформе и внесла первый депозит.
Затем с ней связались люди и пытались убедить ее взять кредит. Женщина перевела 300 евро на банковский счет неизвестного мужчины с целью инвестирования, а затем взяла кредиты в различных учреждениях быстрого кредитования.
На сегодняшний день женщине вернули только 300 евро, которые она перечислила на счет незнакомца. По предварительным оценкам, причиненный жертве имущественный ущерб составляет примерно 13 080 евро.
15 сентября в полицию сообщили, что 79-летняя женщина нашла в Facebook объявление, в котором говорилось о возможности заработать на инвестициях. Реклама привела жертву на сайт, где она заполнил форму, указав свои контактные данные. Через некоторое время с ней связались по телефону и попросили предоставить доступ к ее компьютеру с помощью программы AnyDesk.
Женщина предоставила мошенникам доступ к своему компьютеру, и мошенники совершили несколько переводов с помощью программы удаленного доступа. Жертва подтверждала денежные переводы с помощью ПИН-кода Mobiil-ID.
Когда женщина захотела перевести обратно на свой банковский счет заработанные на инвестициях деньги, ей это не удалось. По предварительным оценкам, материальный ущерб, нанесенный женщине, составляет около 14 505 евро.