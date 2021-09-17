Жители Эстонии будут выбирать депутатов от Кубани и Поволжья

Однако со страной их проживания эти бюллетени не связаны никак. Центральная избирательная комиссия просто «приписала» голоса зарубежных избирателей к самым разным областям, краям и республикам России, и в этом абсолютно невозможно увидеть никакую логику.

Например, российские граждане, живущие в Финляндии, будут голосовать за депутата от Татарстана. Те, кто проживает в Казахстане, выберут депутата Госдумы от Московской области, а жители Абхазии – от Ленинградской. Австралия проголосует за Алтай, Канада за Иваново, Латвия за Сахалин.

Российским избирателям, которые придут на участки в Таллинне, Нарве и Тарту, выдадут бюллетени с именами кандидатов от Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Этим российский ЦИК одновременно оскорбляет и избирателей, и кандидатов. Первых, вместо осмысленных выборов, он заставляет играть в лотерею, голосуя за совершенно незнакомых себе людей из регионов, в которых избиратель, может быть, никогда не бывал. А кандидаты, которые вели кампании в своих округах, рассчитанные на местных жителей, теперь также вынуждены зависеть от голосов из далекой Эстонии. И это зарубежное голосование может неожиданно и существенно повлиять на результаты.

Сколько сегодня проживает российских избирателей за рубежом – точной статистики нигде нет. Но в Эстонии их наверняка несколько десятков тысяч человек, а в мире уже миллионы. Подчеркнем, что речь идет не просто о русскоязычных жителях разных стран, но именно о гражданах РФ, обладающих активным избирательным правом.

И это число за последние годы растет. Причем многие российские граждане уезжают из своей страны не просто за лучшей бытовой жизнью, как бывало раньше, а именно за свободой, спасаясь от политических преследований. Например, сторонники Алексея Навального, которые за свою борьбу с чиновничьей коррупцией объявлены «экстремистами» и напрочь отстранены от любых выборов.

Но если все же постараться подойти к вопросу нейтрально и без партийных предпочтений, то для российского ЦИКа было бы разумнее всего создать хотя бы один избирательный округ для граждан, проживающих за границей. В котором также и баллотировались бы кандидаты, живущие и работающие в разных странах. Их запросы и интересы порой существенно отличаются от внутрироссийских, хотя многие из них продолжают активно интересоваться российскими новостями, поддерживают связи с родственниками и друзьями в стране. И было бы очень интересно взглянуть на глобальные результаты выборов в таком округе.

Однако по нынешним российским законам его создание невозможно, потому что в депутаты Госдумы нельзя выдвигаться тем, кто имеет вид на жительство в другой стране. Да и вообще, эта категория граждан не вызывает у власти доверия – ведь их не посадить и не оштрафовать за какой-то митинг или пост в соцсетях, они уже привыкли к политическим свободам развитых стран.