Жители Эстонии будут выбирать депутатов от Кубани и Поволжья
В России выборы в Госдуму продлятся целых три дня – с 17 по 19 сентября, но зарубежные избирательные участки в российских консульствах будут работать все-таки в соответствии с мировыми стандартами: только в ближайшее воскресенье. Еще одно интересное различие – российские граждане, проживающие за пределами страны, помимо общефедерального партийного списка, получат также бюллетень с кандидатами в одномандатных округах различных регионов России.