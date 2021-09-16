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  • Евростат: в этом году экспорт в Эстонии вырос больше, чем в других странах Балтии

Евростат: в этом году экспорт в Эстонии вырос больше, чем в других странах Балтии

Грузовые суда. ФОТО: Then Chih Wey

В январе-июне этого года экспорт Эстонии вырос больше всего в странах Балтии, сообщил Евростат.

За семь месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, литовский экспорт вырос на 18% до 18,4 млрд евро, латвийский – на 21% до 9,3 млрд евро, а эстонский – на 27% до 9,9 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Литовский импорт увеличился на 25% до 20,1 млрд евро, латвийский – на 25% до 11 млрд евро, эстонский – на 30% до 10,9 млрд евро.

Торговый дефицит Литвы и Латвии составил по 1,7 млрд евро, а Эстонии – 1 млрд евро.

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