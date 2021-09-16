Евростат: в этом году экспорт в Эстонии вырос больше, чем в других странах Балтии

За семь месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, литовский экспорт вырос на 18% до 18,4 млрд евро, латвийский – на 21% до 9,3 млрд евро, а эстонский – на 27% до 9,9 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.