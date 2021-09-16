Картина дня: отношения ЕС и России, новые смерти в домах попечения и рост цен на электроэнергию

В трех домах попечения на юге Эстонии умерли 11 человек

В недавно возникших на юге Эстонии очагах коронавируса, образовавших в домах попечения в Отепя, Леэви и Хелленурме, умерли 11 человек. Руководство домов все же подчеркивает, что точнее было бы говорить о смертях, которые произошли во время вспышки коронавируса. Читать далее...

На мясокомбинате Ekseko произошла масштабная утечка газа, людей эвакуируют

В четверг в 11:46 Спасательный департамент получил вызов на мясокомбинат Ekseko, расположенный в волости Вильянди. По первоначальным данным, в Ekseko произошла утечка газа, нескольким людям потребовалась медицинская помощь. Читать далее...

ЕС вновь меняет стратегию отношений с Россией: что об этом думают эстонские евродепутаты?

Евросоюз намерен выстраивать отношения с Россией по новой стратегии. О том, какой она будет и чем плоха старая, мы поговорили с эстонскими евродепутатами. Читать далее...

До поставленной цели не хватает еще 260 000 вакцинированных

Половина населения Эстонии, – 664 000 человек – которые по состоянию на утро среды прошли курс вакцинации от коронавируса, с нетерпением ждут отмены ограничений. Читать далее...

На лесном мусоре можно заработать тысячи евро

В Вырумаа живет человек, которого можно назвать серийным уборщиком эстонской природы, поскольку после него мусора в лесу вообще не остается, и все, что хоть сколько-то возможно, идет на переработку или обращается в деньги. Мусор одного человека становится сокровищем для другого – с помощью найденного на природе мусора житель Вырумаа сумел накопить на ремонт автомобиля. Читать далее...

За сутки скончались пять человек с коронавирусом, заразились 510

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7142 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 510. Пятеро скончались. Читать далее...

Прямая трансляция 〉 Кая Каллас: очевидно, что в ближайшее время цены на электричество не снизятся

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр юстиции Марис Лаури и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...

New Scientist 〉 Есть ли польза от коронапаспортов?

Все большее число стран требует коронапаспорта для международных поездок, участия в крупных мероприятиях, посещения ночных клубов, баров и ресторанов. Однако их введение вызвало волну протестов, в том числе во Франции и Италии. Читать далее...

Правительство ищет возможности повысить заплаты спасателям, полицейским и учителям

Правительство в ходе переговоров по госбюджету 2022 года ищет средства на повышение зарплат спасателям, полицейским и учителям, сообщили в четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас и министр государственного управления Яак Ааб. Читать далее...

Присосавшиеся к власти