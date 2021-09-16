EKRE считает постановление Сил обороны о вакцинации нарушением закона

В четверг фракция EKRE встретилась с командующим Силами обороны Мартином Херемом. По словам председателя фракции Хенна Пыллуааса, командующий силами обороны Херем заявил, что Силы обороны не планируют увольнять непривитых людей.

«В то же время командующий Силами обороны признал, что предупредил непривитых об освобождении от службы и требовал от них объяснений отказа от вакцины. По мнению нашей фракции, угроза увольнения - это скрытое принуждение к вакцинации, что является незаконным», - сказал Пыллуаас.

По оценке Пыллуааса, Херем должен согласовывать свои решения с конституцией, поскольку запрет на обязательную вакцинацию был подтвержден и канцлером права. EKRE намерена оспорить законность государственных коронаограничений и принудительную вакцинацию в суде.

По состоянию на среду более 98 процентов из более чем 4000 сотрудников Сил обороны предоставили одну из трех справок — справку о вакцинации, о начале процесса вакцинации, справку о перенесенном заболевании, либо нашли вескую причину, по которой они временно не могут предоставить какую-либо из справок.

Веские причины — это отпуск, отпуск по уходу за ребенком, больничный или другие причины.

В настоящее время в Силах обороны работает менее сотни человек, у которых нет веских причин не предоставить какую-либо из справок.

Силы обороны планируют добиться полной вакцинации.