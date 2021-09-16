Рейнсалу: власти говорят, что не могут ничего поделать с ростом цен на электричество. Это неправда

«Представители власти говорят, что государство не может ничего поделать с ростом цен на электричество. Это неправда. Утверждения, что люди состоятельны и могут спокойно платить за электричество, что счета за электроэнергию составляют всего пару евро, не соответствуют действительности», - заявил член Рийгикогу из партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, основная причина подъема цен — это рост цен на квоты на выброс CO2. «Эти деньги поступают в госбюджет из наших карманов. Всего поступит на 120 млн евро больше, чем предполагалось ранее», - сказал Рейнсалу.

Решение, предложенное Рейнсалу, заключается в следующем: государство должно направить свободные средства от продажи квот на выброс CO2 потребителям электроэнергии для компенсации платы за возобновляемую энергию.

«Это экономичная и простая в реализации мера по смягчению последствий [роста цен]. В результате плата за возобновляемую энергию для потребителя в следующем году составит 0 евро», - подтверждает Рейнсалу.

«Правительство должно внести соответствующее предложение вместе с бюджетом на следующий год», - говорит он.