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  • Рейнсалу: власти говорят, что не могут ничего поделать с ростом цен на электричество. Это неправда
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Рейнсалу: власти говорят, что не могут ничего поделать с ростом цен на электричество. Это неправда

Урмас Рейнсалу. ФОТО: Pilt videost

У Урмаса Рейнсалу есть конкретный план, как снизить цены на электричество.

«Представители власти говорят, что государство не может ничего поделать с ростом цен на электричество. Это неправда. Утверждения, что люди состоятельны и могут спокойно платить за электричество, что счета за электроэнергию составляют всего пару евро, не соответствуют действительности», - заявил член Рийгикогу из партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. 

По словам Рейнсалу, основная причина подъема цен — это рост цен на квоты на выброс CO2. «Эти деньги поступают в госбюджет из наших карманов. Всего поступит на 120 млн евро больше, чем предполагалось ранее», - сказал Рейнсалу. 

Решение, предложенное Рейнсалу, заключается в следующем: государство должно направить свободные средства от продажи квот на выброс CO2 потребителям электроэнергии для компенсации платы за возобновляемую энергию.

«Это экономичная и простая в реализации мера по смягчению последствий [роста цен]. В результате плата за возобновляемую энергию для потребителя в следующем году составит 0 евро», - подтверждает Рейнсалу.

«Правительство должно внести соответствующее предложение вместе с бюджетом на следующий год», - говорит он.

Вчера, 15 сентября министр окружающей среды и центрист Тынис Мёльдер также заявил, что предложит правительству заморозить акциз на электроэнергию и использовать выручку от продаж квот для снижения счетов за электроэнергию. Он предлагает направить половину выручки от продажи квот на выброс CO2 (другая половина автоматически расходуется на экологические программы и цели) напрямую для поддержки семей, которые больше всего пострадали от роста цен на электроэнергию.

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