В парках Таллинна сегодня вечером начнется фестиваль света
Зародившуюся в парке Кадриорг традицию проводить в начале осени фестиваль света в этом году переняли многие парки центральной части города.
Зародившуюся в парке Кадриорг традицию проводить в начале осени фестиваль света в этом году переняли многие парки центральной части города.
«Сегодня вечером во многих парках и зеленых зонах центра города зажгутся огни, которые будут радовать поздних посетителей в ближайшие три вечера – насладиться магической красотой света отныне можно не только в Кадриорге, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Это также позволяет снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, чтобы избежать скопления большого количества людей, в этот раз фестиваль пройдет без музыкальных и танцевальных представлений».
Помимо прочих мест, в ближайшие три вечера световые инсталляции будут украшать Харьюмяги и лужайку улицы Харью, окрестности церкви Нигулисте и другие окружающие Старый город зеленые зоны. Фестиваль света организует городское предприятие «Парк Кадриорг».
В «игру света» включится и только что открытый после реновации парк Канути. Запуск фонтана в парке по техническим причинам немного отложен. Если все пойдет по плану, то фонтан, украшенный яркими переливами света, будет открыт уже в следующую среду.