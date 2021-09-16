Премьера нового эстонского фильма «Аптекарь Мельхиор» из-за коронавируса перенесена на следующий год
Премьерный показ фильма про аптекаря Мельхиора состоится 18 февраля 2022 года. Только что был выпущен официальный плакат фильма.
Премьерный показ фильма про аптекаря Мельхиора состоится 18 февраля 2022 года. Только что был выпущен официальный плакат фильма.
По словам продюсера «Аптекаря Мельхиора» Танеля Таттера, премьера картины изначально планировалась на осень, но съемочная группа решила перенести ее на новый год. «Ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему тяжелая, что заметно затрудняет производство и прокат фильмов. Работа со спецэффектами требует очень много времени, и этот аспект фильма можно улучшать бесконечно. Мы используем дополнительное время, чтобы представить зрителям фильм наивысшего качества, и надеемся, что в начале нового года как можно больше жителей Эстонии смогут насладиться этой картиной на большом экране», - пояснил Таттер.
Недавно на студии Эстонского радио под руководством композитора Лийны Сумера была записана музыка к фильму.
Только что был выпущен официальный плакат фильма, а вскоре любители кино смогут увидеть и трейлер «Аптекаря Мельхиора».
По сюжету, в Таллинне убивают известного орденского рыцаря – героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Судья Вензель Дорн берет на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде – тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.
Довольно быстро выясняется, что убитый рыцарь прибыл в Таллинн с особым поручением. Все следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств – жертвой становится каждый, кто столкнулся с загадочным «таллиннским узником».
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте» героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните», «1944»). За производство отвечают: Taska Film («O2», «Фред Юсси. Красота бытия», «Зима», «Встреча выпускников», «Имена в граните», «1944»), Nafta Films («O2», «Тайное общество Супилинна»), Apollo Film Productions («Зима», «Фильм старика») и HansaFilm («Правда и справедливость»).
Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, звукорежиссер – Хоррет Куус, руководитель монтажа – Ян Вильюс, художник по гриму – Гристина Пахманн, художник по костюмам – Кристине Юръяне.
В роли аптекаря Мельхиора дебютирует в кино Мяртен Метсавийр. Кроме того, в картине снялись Маарья Йоханна Мяги, Марко Матвере, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Майт Мальмстен, Андеро Эрмель, Ало Кырве, Кен Рюйтель, Хендрик Тоомпере и многие другие.
Бюджет на производство проекта составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд «Капитал культуры Эстонии». Трилогия будет создана при поддержке Министерства культуры, Вируского фонда кино, Saarte Fond, National Film Centre of Latvia, Elisa и Kanal2.