Премьера нового эстонского фильма «Аптекарь Мельхиор» из-за коронавируса перенесена на следующий год

По словам продюсера «Аптекаря Мельхиора» Танеля Таттера, премьера картины изначально планировалась на осень, но съемочная группа решила перенести ее на новый год. «Ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему тяжелая, что заметно затрудняет производство и прокат фильмов. Работа со спецэффектами требует очень много времени, и этот аспект фильма можно улучшать бесконечно. Мы используем дополнительное время, чтобы представить зрителям фильм наивысшего качества, и надеемся, что в начале нового года как можно больше жителей Эстонии смогут насладиться этой картиной на большом экране», - пояснил Таттер.

Недавно на студии Эстонского радио под руководством композитора Лийны Сумера была записана музыка к фильму.

Только что был выпущен официальный плакат фильма, а вскоре любители кино смогут увидеть и трейлер «Аптекаря Мельхиора».

По сюжету, в Таллинне убивают известного орденского рыцаря – героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.

Судья Вензель Дорн берет на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде – тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.

Довольно быстро выясняется, что убитый рыцарь прибыл в Таллинн с особым поручением. Все следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств – жертвой становится каждый, кто столкнулся с загадочным «таллиннским узником».

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте» героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.

Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните», «1944»). За производство отвечают: Taska Film («O2», «Фред Юсси. Красота бытия», «Зима», «Встреча выпускников», «Имена в граните», «1944»), Nafta Films («O2», «Тайное общество Супилинна»), Apollo Film Productions («Зима», «Фильм старика») и HansaFilm («Правда и справедливость»).

Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, звукорежиссер – Хоррет Куус, руководитель монтажа – Ян Вильюс, художник по гриму – Гристина Пахманн, художник по костюмам – Кристине Юръяне.

В роли аптекаря Мельхиора дебютирует в кино Мяртен Метсавийр. Кроме того, в картине снялись Маарья Йоханна Мяги, Марко Матвере, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Майт Мальмстен, Андеро Эрмель, Ало Кырве, Кен Рюйтель, Хендрик Тоомпере и многие другие.