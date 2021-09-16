ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоза, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 16 сентября. Как пояснил Барбоза, в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от коронавируса для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, выпускающие вакцину, отвечают требуемым стандартам, пишет Deutsche Welle.