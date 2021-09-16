ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

"Что касается процесса одобрения "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, было обнаружено, что этот завод не придерживается надлежащих практик производства", - сказал он.

По словам Жарбаса Барбозы, в настоящее время ВОЗ ждет уведомления, что данный завод устранил нарушения. После этого там будет проведена новая инспекция.

В июне комиссия ВОЗ выявила нарушения на одном из российских предприятий, производящих "Спутник V", - "Фармстандарт-УфаВИТА" в Уфе. Нарекания у экспертов вызвал, в частности, контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины.