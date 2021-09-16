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  • Среди обслуживающего персонала Путина произошла вспышка коронавируса: заразились десятки человек

Среди обслуживающего персонала Путина произошла вспышка коронавируса: заразились десятки человек

Владимир Путин. ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились десятки людей, в связи с этим он будет несколько дней находиться на самоизоляции. "Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ в четверг, 16 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что в окружении Путина заразились, главным образом, те, "кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства". "Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей", - пояснил он, добавив, что сам Путин проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме.

Песков утвердительно ответил на вопрос, хватает ли в настоящее время людей для обеспечения безопасности и работы главы государства. Он не исключил, что в связи со сложившейся ситуацией для обеспечения здоровья президента будут приниматься дополнительные меры, однако подчеркнул, что этому будет предшествовать серьезный анализ.

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что десятки людей из окружения президента заболели ковидом, скорее всего, в сентябре, при этом все они переносят болезнь легко, ему не известно ни об одном тяжелом случае. Владимир Путин сообщил об уходе на самоизоляцию 15 сентября.

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