Среди обслуживающего персонала Путина произошла вспышка коронавируса: заразились десятки человек

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились десятки людей, в связи с этим он будет несколько дней находиться на самоизоляции. "Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ в четверг, 16 сентября.