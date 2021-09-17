Биржевые цены на электроэнергию падают второй день подряд

Ожидается, что цена на электроэнергию на бирже NordPool в эстонской ценовой зоне пятницу снизится в среднем до 141 евро за мегаватт-час, хотя еще в среду она достигла 160 евро.

Входящая в коалицию Центристская партия на этом фоне предложила не повышать акциз на электричество, но премьер-министр, лидер реформистов Кая Каллас к этой идее отнеслась скептически: "Акцизы обладают разным влиянием. Если мы посмотрим на биржевую цену электричества, то сейчас она 150 евро за мегаватт-час. Акциз в ней составляет 1 евро. Я боюсь, что это не даст людям заметного эффекта и они не почувствуют уменьшения цен на электричество".