Биржевые цены на электроэнергию падают второй день подряд
Биржевые цены на электроэнергию, которые на этой неделе несколько раз обновляли рекорд, снижаются второй день подряд, пишет Rus.ERR.
Биржевые цены на электроэнергию, которые на этой неделе несколько раз обновляли рекорд, снижаются второй день подряд, пишет Rus.ERR.
Ожидается, что цена на электроэнергию на бирже NordPool в эстонской ценовой зоне пятницу снизится в среднем до 141 евро за мегаватт-час, хотя еще в среду она достигла 160 евро.
Рост цен на электроэнергию вызван рядом факторов, включая подорожание ископаемого топлива и квоты на выбросы CO2.
Входящая в коалицию Центристская партия на этом фоне предложила не повышать акциз на электричество, но премьер-министр, лидер реформистов Кая Каллас к этой идее отнеслась скептически: "Акцизы обладают разным влиянием. Если мы посмотрим на биржевую цену электричества, то сейчас она 150 евро за мегаватт-час. Акциз в ней составляет 1 евро. Я боюсь, что это не даст людям заметного эффекта и они не почувствуют уменьшения цен на электричество".