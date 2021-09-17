Пт, 17.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Биржевые цены на электроэнергию падают второй день подряд

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Биржевые цены на электроэнергию, которые на этой неделе несколько раз обновляли рекорд, снижаются второй день подряд, пишет Rus.ERR.

Ожидается, что цена на электроэнергию на бирже NordPool в эстонской ценовой зоне пятницу снизится в среднем до 141 евро за мегаватт-час, хотя еще в среду она достигла 160 евро.

Рост цен на электроэнергию вызван рядом факторов, включая подорожание ископаемого топлива и квоты на выбросы CO2.

Входящая в коалицию Центристская партия на этом фоне предложила не повышать акциз на электричество, но премьер-министр, лидер реформистов Кая Каллас к этой идее отнеслась скептически: "Акцизы обладают разным влиянием. Если мы посмотрим на биржевую цену электричества, то сейчас она 150 евро за мегаватт-час. Акциз в ней составляет 1 евро. Я боюсь, что это не даст людям заметного эффекта и они не почувствуют уменьшения цен на электричество".

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back