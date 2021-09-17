Каллас: в одном из уездов Эстонии отменяется обязанность носить маску
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) написала в социальных сетях, что в Хийуском уезде отменяется обязанность носить маску в общественных помещениях.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) написала в социальных сетях, что в Хийуском уезде отменяется обязанность носить маску в общественных помещениях.
«Мы достигли принципиального соглашения, согласно которому в Хийуском уезде благодаря высоким показателям вакцинации отменяется обязанность носить маску в общественном помещении», - написала Каллас.
Но при этом члены правительства сочли необходимым, чтобы требование предоставление COVID-сертификата сохранялось на Хийумаа и дальше, чтобы избежать попадания вируса на остров из других регионов Эстонии.
«Окончательное решение вместе с деталями мы примем в правительстве на следующей неделе. Конечно, сразу же об этом сообщим», - написала премьер-министр.