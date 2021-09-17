Коронавирус подтвержден у 532 жителей Эстонии, трое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6442 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 532. Трое скончались.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6442 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 532. Трое скончались.
Среди новых заразившихся 391 человек не был вакцинирован и 141 полностью прошел курс вакцинации.
По состоянию на утро 17 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 154 человека. Всего в больницах находится 174 пациента с коронавирусом, из них 123 человека (70,7%) не были вакцинированы, у 51 человека (29,3%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 72-летний мужчина, 77-летняя женщина и 85-летний мужчина.
Было введено 3785 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 326 158 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,9%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).