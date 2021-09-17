Сотни ковидных очагов в Ярвамаа: люди в форме проверяют магазины, места общепита, общественный транспорт и церкви

Старший участковый Пайде Прийт Сёэрд сказал, что в ходе рейдов полицейские более 100 раз проверили магазины и точки общепита, 41 раз общественный транспорт и 16 раз церкви. «Во время проверок сотрудники полиции раздали 43 маски, - добавил он. – За все это время крупных проблем мы не выявили. Проверенные предприятия выполняют ограничения и корректно просят предъявить справки, подтверждающие инфекционную безопасность».

Сёэрд подчеркнул, что если во время проверки предприятия будет выявлено нарушение ограничений, такую фирму можно призвать к ответственности и назначить денежный штраф.