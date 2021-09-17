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  • Сотни ковидных очагов в Ярвамаа: люди в форме проверяют магазины, места общепита, общественный транспорт и церкви

Сотни ковидных очагов в Ярвамаа: люди в форме проверяют магазины, места общепита, общественный транспорт и церкви

Рейд. Фото иллюстративное. ФОТО: Tiit Loim

С середины августа до 12 сентября ярвамааские полицейские проверили исполнение ограничений в 156 различных местах, пишет Järva Teataja.

Старший участковый Пайде Прийт Сёэрд сказал, что в ходе рейдов полицейские более 100 раз проверили магазины и точки общепита, 41 раз общественный транспорт и 16 раз церкви. «Во время проверок сотрудники полиции раздали 43 маски, - добавил он. – За все это время крупных проблем мы не выявили. Проверенные предприятия выполняют ограничения и корректно просят предъявить справки, подтверждающие инфекционную безопасность».

Сёэрд подчеркнул, что если во время проверки предприятия будет выявлено нарушение ограничений, такую фирму можно призвать к ответственности и назначить денежный штраф.

«Прежние проверки показали, что большинство людей заботятся о себе и других и носят маски, - продолжил полицейский. – Если же у сотрудников полиции возникают обоснованные подозрения, что человек нарушает обязанность надеть маску умышленно, мы можем сделать устное предупреждение и в зависимости от нарушения даже начать расследование. За игнорирование обязанности носить маски полиция может назначить штраф в размере до 400 евро».

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