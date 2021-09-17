Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников по НАТО из Афганистана

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать, бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО. Ведь все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС", - сказал Путин в пятницу на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.