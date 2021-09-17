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Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников по НАТО из Афганистана

Владимир Путин. ФОТО: ALEXEY DRUZHININ

Президент РФ Владимир Путин назвал бегством уход войск США из Афганистана.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать, бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО. Ведь все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС", - сказал Путин в пятницу на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Путин принимает участие в саммите посредством видеоконференции.

Ряд стран ШОС, напомнил он, имеет с Афганистаном общую границу.

В первую очередь, отметил Путин, важно задействовать потенциал ШОС для оказания содействия началу инклюзивного межафганского мирного процесса и сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма.

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