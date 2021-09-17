Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников по НАТО из Афганистана
Президент РФ Владимир Путин назвал бегством уход войск США из Афганистана.
Президент РФ Владимир Путин назвал бегством уход войск США из Афганистана.
"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать, бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО. Ведь все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС", - сказал Путин в пятницу на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Путин принимает участие в саммите посредством видеоконференции.
Ряд стран ШОС, напомнил он, имеет с Афганистаном общую границу.
В первую очередь, отметил Путин, важно задействовать потенциал ШОС для оказания содействия началу инклюзивного межафганского мирного процесса и сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма.