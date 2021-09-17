Лига конференций: "Флора" начала групповой этап с домашнего поражения от "Гента"
В четверг, 16 сентября, таллиннская "Флора" первой из эстонских футбольных команд провела матч группового этапа еврокубков, пишет Rus.ERR.
В четверг, 16 сентября, таллиннская "Флора" первой из эстонских футбольных команд провела матч группового этапа еврокубков, пишет Rus.ERR.
В Лиге конференций УЕФА подопечные Юргена Хенна на столичной "А. Ле Кок Арене" проиграли бельгийскому "Генту" со счетом 0:1.
На 54-й минуте Дарко Лемаич, воспользовавшись пасом полузащитника сборной Украины Романа Безуса, забил победный для "Гента" гол.
В группе В, помимо "Флоры" и "Гента", выступают сербский "Партизан" и кипрский "Анортосис". В первом туре киприоты на своем поле уступили сербам со счетом 0:2.
В следующем туре 30 сентября "Флора" сыграет на выезде с "Партизаном", а "Гент" дома примет "Анортосис".