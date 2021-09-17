Потребительские цены в еврозоне выросли до десятилетнего максимума

Таким образом, инфляция ускорилась до максимального значения почти за десятилетие - с ноября 2011 года. Для сравнения, в июле этого года она составляла 2,2%.

Цены в августе повысились на 0,4% относительно предыдущего месяца. В июле была зафиксирована помесячная дефляция в 0,1%.

Итоговые данные совпали, как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.

Высокая инфляция обусловлена как эффектом низкой базы сравнения, так и стабильным восстановлением внутреннего спроса и экономики региона после пандемийного шока. Ряд представителей Европейского центрального банка рассматривают инфляционное давление как временный фактор, однако некоторые выражают обеспокоенность значительным повышением цен.

В августе существенно подорожали энергоносители - на 15,4% в годовом выражении. Кроме того, на 1,1% выросла стоимость услуг. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 2%.

Наименее значительный подъем цен среди стран был зафиксирован на Мальте (на 0,4%), в Греции (на 1,2%) и Португалии (на 1,3%). Самая высокая инфляция в Эстонии, Литве и Польше (во всех государствах 5%).