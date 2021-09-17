Мэр Нарвы Антс Лийметс исключен из Партии реформ
В пятницу правление Партии реформ исключило из своих рядов мэра Нарвы Антса Лийметса, передает Rus.ERR.
В пятницу правление Партии реформ исключило из своих рядов мэра Нарвы Антса Лийметса, передает Rus.ERR.
Генеральный секретарь реформистов Эркки Кельдо сообщил, что правление приняло решение на основании соответствующего заявления нарвского округа политической силы.
«Партийные ячейки автономны в таких вопросах. Мы хотим быть значительной силой в Нарве в будущем, и местный округ много работал во имя этого», - сказал Кельдо, выразив надежду, что они смогут продолжить это и после выборов.
Роковым для Антса Лийметса оказалось решение согласиться стать мэром Нарвы от центристов: после этого Сергей Горлач лишился поста вице-мэра, вернувшись в горсобрание, также представительный орган из-за этого пришлось покинуть еще одной реформистке, члену фракции Meie Narva Марине Шуруповой.