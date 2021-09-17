В Postimees прошла встреча с Ильей Исаевым

Илья Исаев интересен местной публике не только благодаря своей выдающейся театральной карьере, но и тем, что сам он из Таллинна.

Он родился в Таллинне 18 апреля 1977 года. К театральной среде Илья приобщился еще с ранних лет, благодаря матери, Валентине Исаевой, которая трудилась начальником костюмерного цеха в Русском театре. В детстве пел в таллиннском хоре «Кантилена», руководителем которого был Лев Дмитриевич Гусев.

После 26-й школы к актерской профессии он пришел не сразу, окончив строительно-механический техникум по специальности «электрик». Одновременно с поступлением в техникум будущий артист начал заниматься в театральной студии при Русском театре под руководством Эдуарда Томана и Василия Бездушного. А в 1996 году переехал в Москву, где окончил Театральное училище им. Щепкина и по 2020 год служил в Российском академическом молодёжном театре.