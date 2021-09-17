Карл Якоб Хейн подписал новый контракт с лондонским "Арсеналом"

Период действия нового трудового соглашения клуб не раскрыл, отметив лишь, что речь идет о долгосрочном контракте.

"Все в клубе поздравляют Карла с новым контрактом и надеются на его дальнейшее развитие вместе с нами в ближайшие годы", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте "Арсенала".

19-летний Карл Якоб Хейн до сих пор в основном выступал за молодежную команду "Арсенала" среди игроков не старше 23 лет, а этим летом во время предсезонной подготовки он дебютировал за основной состав в контрольном поединке с шотландским "Хибернианом".