Карл Якоб Хейн подписал новый контракт с лондонским "Арсеналом"
Вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн подписал новый контракт с лондонским "Арсеналом", пишет Rus.ERR.
Вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн подписал новый контракт с лондонским "Арсеналом", пишет Rus.ERR.
Период действия нового трудового соглашения клуб не раскрыл, отметив лишь, что речь идет о долгосрочном контракте.
"Все в клубе поздравляют Карла с новым контрактом и надеются на его дальнейшее развитие вместе с нами в ближайшие годы", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте "Арсенала".
19-летний Карл Якоб Хейн до сих пор в основном выступал за молодежную команду "Арсенала" среди игроков не старше 23 лет, а этим летом во время предсезонной подготовки он дебютировал за основной состав в контрольном поединке с шотландским "Хибернианом".
В "Арсенал" Карл Якоб Хейн попал в 16-летнем возрасте по протекции бывшего вратаря сборной Эстонии Марта Поома, который выступал за лондонцев с 2005 по 2007 год, а затем некоторое время работал в тренерском штабе этого клуба.