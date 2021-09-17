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  • В Тарту пожар унес жизни двух человек, третий получил серьезные ожоги

В Тарту пожар унес жизни двух человек, третий получил серьезные ожоги

В пятницу, 17 сентября, в 12:00 в одной из квартир в Аннелинне произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

В то время, когда центр тревоги получил сообщение о пожаре на Калда-теэ, квартира на первом этаже уже была охвачена пламенем. Поспешившие на место происшествия спасатели проникли в квартиру и вынесли оттуда два тела. Кроме того, третий человек - мужчина - получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу.

По донным Tartu Postimees, один погибший лежал на кухне, второй в комнате вместе с пострадавшим. Предположительно, двое последних пытались спастись через балкон.

По словам руководителя по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, под воздействием огня в окнах лопнули стекла, огонь вырывался наружу.

Дым распространился по подъезду, в связи с чем проживающему в другой квартире мужчине потребовалась помощь, чтобы выбраться через балкон на улицу.

Причина пожара устанавливается.

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