От редакции ⟩ Партии, борющиеся против единовластия центристов в Таллинне, подозреваются в работе на центристов

Итак, что мы имеем? Все партии заявили, что главной целью предстоящих выборов они считают прекращение единовластия центристов. Здравое зерно в стремлении есть, поскольку одна голова хорошо, а несколько - всегда лучше. Мы не будем вдаваться в рассуждения о лебеде, раке и щуке, сейчас не об этом. В идеальном варианте наличие разных сил и направлений мышления у власти всегда лучше диктатуры одной партии: это и большая представленность населения, это разнообразие идей и учет большего числа политически-экономических интересов. Но все это хорошо, когда при этом на муниципальном уровне говорится действительно о главном: о дорогах, трубах, строительстве и ремонте детских садов, помощи слабым и создании условий для сильных. Но с этим оказалось сложнее.

Безусловно, если быть объективным и настырным, можно углубиться в интернет и найти программы партий, в которых говорится и о дорогах, и о социальном обеспечении, и о культурном досуге. Но сложно себе представить электоральные массы, тратящие время на подробное изучение этих пунктов, когда по всем медиаканалам твердят одно и то же: «Сбросим центристов, вернем город Эстонии и эстонцам».

Теперь смотрим дальше. Таллинн отличается от остальной Эстонии тем, что население города примерно в равной пропорции составляют эстонцы и неэстонцы. То есть, к урнам пойдут по принципу «фифти-фифти» и отдадут голос за того, кто обещает понятное и не обижает сильно. Интересно, на что рассчитывают партии со своей главной целью в самоуправлении с таким национальным составом? Представляют ли они Ласнамяэ, Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинн стоящими в очереди, чтобы очистить площадку от самих себя? Или бегущими к избирательным урнам, чтобы осуществить идею другой партии, считающей, что одаренных русских можно-таки взять в эстонскую школу, а всё остальное пусть себе учится с углубленным изучением государственного языка где-то там, не пойми с кем?

Не самые процентристски настроенные русскоязычные избиратели, слушая лозунги и глядя на происходящее, говорят: «Еще немного - и они просто заставят меня отдать голос центристам». Процентристские избиратели, напряженно следившие за кампанией с самого начала, теперь надорвали животы от смеха, подозревая, что оппозиция метнулась под зеленые флаги и умышленно работает на успех Центристской партии. А сам Михаил Кылварт со своей командой продолжает отстраненно наблюдать за происходящим, подтягивает уважаемых людей в свои списки, открывает, ремонтирует и красит дороги в красный цвет. Зачем добавлять лишний шум в эту какофонию, если противники так прекрасно подставляются?