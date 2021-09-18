От редакции ⟩ Партии, борющиеся против единовластия центристов в Таллинне, подозреваются в работе на центристов
Нынешние муниципальные выборы, по крайней мере на уровне столицы, обязательно должны войти в историю своей нелогичностью. Трудно представить себе подобный балаган где-то и когда-то еще. И если в самом начале декларируемые цели представителей разных партий вызывали интерес, то происходящее теперь, меньше чем за месяц до выборов, вызывает целую гамму чувств: от уже утихающего негодования до все нарастающего гомерического хохота.