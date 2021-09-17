Картина дня: полицейский коронарейд, скандал в Русском театре и новое расследование ФБК
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 сентября.
Испуганные взгляды, неловкие улыбки и гневные выговоры – так люди реагировали на совместный рейд Департамента здоровья и полиции по таллиннским кафе, за которым наблюдал и Postimees. Выясняли, соблюдается ли в действительности требование проверять справку о вакцинации. В хмурый осенний полдень мы в сопровождении двух чиновников Департамента здоровья и двух полицейских начали контрольный рейд по столичным кафе. Читать далее...
Общественность поднялась на защиту актрисы Русского театра Эстонии Ларисы Саванковой. В распространяющейся в социальных сетях петиции говорится, что руководство театра в лице директора Маргуса Алликмаа и художественного руководителя Филиппа Лося решили вывести актрису с 35-летним стажем за штат труппы. Читать далее...
Поскольку нехватка топлива привела к перебоям в поставках, цены на энергоносители устанавливают новые рекорды. Европейские промышленные гиганты останавливают заводы, что может негативно сказаться на восстановлении экономики. Читать далее...
Сегодня утром было начато уголовное производство в связи с произошедшим 3 сентября в Раквере, когда в здании на Таллиннской улице один мужчина толкнул другого, причинив последнему боль. Речь идет о члене фракции EKRE Анти Пооламетсе, который применил физическую силу к вице-мэру Раквере Андресу Яадла. Читать далее...
В Эстонии давно и остро стоит проблема нехватки учителей. Эту проблему можно было бы решить благодаря переезжающим в Эстонию специалистам. Но, несмотря на дипломы и знания, не все те, кто имеет педагогическое образование, могут устроиться на работу по специальности. Читать далее...
В последние недели осенние поездки раскупаются как горячие пирожки. Похолодание вкупе с поступлением на счета пенсионных денег привлекли людей к путешествиям. Однако рост спроса привел к росту цен. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6442 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 532. Трое скончались. Читать далее...
Один миллион смартфонов и 3000 тонн электронного мусора в год — именно с такими объемами работают два эстонских флагмана в сфере утилизации электроники. Разумеется, такие объемы поступают не из местного потребления, а со всего мира. Читать далее...
С середины августа до 12 сентября ярвамааские полицейские проверили исполнение ограничений в 156 различных местах. Читать далее...
По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, 80 процентов коронавирусных очагов в домах попечения находятся на юге Эстонии. Читать далее...
В России выборы в Госдуму продлятся целых три дня – с 17 по 19 сентября, но зарубежные избирательные участки в российских консульствах будут работать все-таки в соответствии с мировыми стандартами: только в ближайшее воскресенье. Еще одно интересное различие – российские граждане, проживающие за пределами страны, помимо общефедерального партийного списка, получат также бюллетень с кандидатами в одномандатных округах различных регионов России. Читать далее...
В пятницу, 17 сентября, в 12:00 в одной из квартир в Аннелинне произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Читать далее...
В пятницу правление Партии реформ исключило из своих рядов мэра Нарвы Антса Лийметса. Читать далее...
В прошлую пятницу концерн Tallinna Kaubamaja Grupp разослал лаконичное биржевое сообщение о том, что в 2022 году начнет постепенно закрывать магазины ABC King и SHU, специализирующиеся на продаже обуви. Читать далее...
Несколько дней назад метеоролог Юри Каменик обнаружил недалеко от перекрестка Пярнуского шоссе и Таммсааре-теэ грибы белого цвета, проросшие прямо сквозь асфальт. Каменик поделился своей находкой в социальных сетях, и в ответ стали приходить сообщения о грибах, растущих через асфальт и в других местах. Читать далее...
Один белорусский студент не приехал учиться в Эстонию в этом году из-за ситуации в своей стране. Другому, у которого были проблемы, все же помог университет. Читать далее...
Приближенная министра иностранных дел России Сергея Лаврова Светлана Полякова и ее родственники летают с ним в служебные командировки и пользуются домами и яхтами российского бизнесмена Олега Дерипаски, утверждает в своем расследовании комнада Алексея Навального, опубликованном в четверг, 16 сентября. Читать далее...