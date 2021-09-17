Картина дня: полицейский коронарейд, скандал в Русском театре и пожар в Тарту

Реакция на полицейский рейд в кафе: «Вам не стыдно?»

Испуганные взгляды, неловкие улыбки и гневные выговоры – так люди реагировали на совместный рейд Департамента здоровья и полиции по таллиннским кафе, за которым наблюдал и Postimees. Выясняли, соблюдается ли в действительности требование проверять справку о вакцинации. В хмурый осенний полдень мы в сопровождении двух чиновников Департамента здоровья и двух полицейских начали контрольный рейд по столичным кафе. Читать далее...

Популярную актрису Русского театра оставили в труппе: за нее заступились коллеги и зрители

Общественность поднялась на защиту актрисы Русского театра Эстонии Ларисы Саванковой. В распространяющейся в социальных сетях петиции говорится, что руководство театра в лице директора Маргуса Алликмаа и художественного руководителя Филиппа Лося решили вывести актрису с 35-летним стажем за штат труппы. Читать далее...

Энергетический кризис углубляется. Промышленные потребители должны быть готовы остановить производство из-за риска отключения электроэнергии

Поскольку нехватка топлива привела к перебоям в поставках, цены на энергоносители устанавливают новые рекорды. Европейские промышленные гиганты останавливают заводы, что может негативно сказаться на восстановлении экономики. Читать далее...

Полиция начала уголовное производство в отношении члена Рийгикогу

Сегодня утром было начато уголовное производство в связи с произошедшим 3 сентября в Раквере, когда в здании на Таллиннской улице один мужчина толкнул другого, причинив последнему боль. Речь идет о члене фракции EKRE Анти Пооламетсе, который применил физическую силу к вице-мэру Раквере Андресу Яадла. Читать далее...

Легко ли педагогу-мигранту устроиться на работу?

В Эстонии давно и остро стоит проблема нехватки учителей. Эту проблему можно было бы решить благодаря переезжающим в Эстонию специалистам. Но, несмотря на дипломы и знания, не все те, кто имеет педагогическое образование, могут устроиться на работу по специальности. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 532 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6442 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 532. Трое скончались. Читать далее...

Воскрешение старой электроники — экологичный миллионный бизнес

Один миллион смартфонов и 3000 тонн электронного мусора в год — именно с такими объемами работают два эстонских флагмана в сфере утилизации электроники. Разумеется, такие объемы поступают не из местного потребления, а со всего мира. Читать далее...

Сотни ковидных очагов в Ярвамаа: люди в форме проверяют магазины, места общепита, общественный транспорт и церкви

С середины августа до 12 сентября ярвамааские полицейские проверили исполнение ограничений в 156 различных местах. Читать далее...

Вакцина не уберегла дома попечения от вспышек коронавируса

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, 80 процентов коронавирусных очагов в домах попечения находятся на юге Эстонии. Читать далее...

Жители Эстонии будут выбирать депутатов от Кубани и Поволжья

В России выборы в Госдуму продлятся целых три дня – с 17 по 19 сентября, но зарубежные избирательные участки в российских консульствах будут работать все-таки в соответствии с мировыми стандартами: только в ближайшее воскресенье. Еще одно интересное различие – российские граждане, проживающие за пределами страны, помимо общефедерального партийного списка, получат также бюллетень с кандидатами в одномандатных округах различных регионов России. Читать далее...

В Тарту пожар унес жизни двух человек, третий получил серьезные ожоги

В пятницу, 17 сентября, в 12:00 в одной из квартир в Аннелинне произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Читать далее...

Мэр Нарвы Антс Лийметс исключен из Партии реформ