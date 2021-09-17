Очередь на одном из участков в Красноярске. ФОТО: Andrei Samsonov/tass

В России проходят выборы в Госдуму, а также региональные и местные органы власти. Ссылаясь на пандемию, власти проводят их три дня. Но уже в первый день на избирательных участках выстроились длинные очереди. Бюджетникам велели проголосовать в пятницу, об этом рассказали Би-би-си несколько человек. В Кремле назвали очереди на участки "абсолютно нормальной практикой" и не согласились с выводом о принуждении.

В России проходят выборы в Госдуму, а также региональные и местные органы власти. Ссылаясь на пандемию, власти проводят их три дня. Но уже в первый день на избирательных участках выстроились длинные очереди. Бюджетникам велели проголосовать в пятницу, об этом рассказали Би-би-си несколько человек. В Кремле назвали очереди на участки "абсолютно нормальной практикой" и не согласились с выводом о принуждении.

В первый день голосования по всей России на участках выстраиваются очереди, констатирует движение "Голос", незадолго до выборов признанное в России незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

"Голос" утверждает, что информация об очередях поступает от наблюдателей из разных регионов - с утра люди встали в них в Саранске, Кургане, Рязани и других городах, а во Владивостоке очередь была замечена в обед.

В Приморье на участках — очереди из бюджетников, матросов, сотрудников оборонных предприятий.



На фото — обстановка около участка №502 во Владивостоке, очередь из матросов-срочников Тихоокеанского флота и офицеров.



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Фото: Валерия Федоренко / «Новая» pic.twitter.com/fnQekvgKzn — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 17, 2021

"С утра решили волеизъявиться - и уже час волеизъявляюсь!"

В центре Москвы у школы №1233 в Большом Афанасьевском переулке в районе Арбата очередь на избирательный участок выстроилась еще за час до открытия. Когда корреспондент Би-би-си приехал к школе, шеренга избирателей растянулась уже метров на двести.

Некоторые люди сказали, что провели в очереди три часа. Голосовали здесь военные с семьями, часть явились на участок прямо в форме.

"Сергей офицер, а опаздывает, не меньше двух часов теперь стоять будет", - шутили мужчины, отошедшие покурить. А пришедшему на участок сослуживцу с женой и ребенком подсказывали: "Тебе с коляской можно без очереди!"

Честные выборы в Большом Афанасьевском pic.twitter.com/gNxdYGICAd — Илья Барабанов (@barabanch) September 17, 2021

О причинах, побудивших их в первый же день пойти голосовать, люди говорили неохотно. "По велению сердца, конечно, же с утра решили волеизъявиться - и уже час волеизъявляюсь!" - пошутил один из ожидающих.

В Мосгоризбиркоме объяснили арбатскую очередь тем, что военнослужащие пришли голосовать "после ночной смены" (цитата по РИА Новости).

В столичный избирком поступило также обращение по поводу подвоза военных на участок №2577 в районе Крылатское. Организованная доставка военнослужащих на избирательные участки не запрещена, нарушения в этом нет, прокомментировали это обращение в избиркоме.

"Настоятельно рекомендуют проголосовать сегодня, желательно до обеда"

В Москве многих сотрудников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов, утверждает "Медиазона", ссылаясь на двух своих читателей - из федерального органа исполнительной власти и из центрального аппарата одной из федеральных служб. Они рассказали, что им велели проголосовать в первый день выборов до 16 часов вечера онлайн или на участке возле работы.

Сотрудникам бюджетных организаций и госкомпаний, как в Москве, так и в других регионах, действительно поступили похожие инструкции - об этом Би-би-си рассказали несколько работников этих структур. Они согласились общаться только на условиях анонимности.

Например, подобные инструкции, передали работникам как минимум двух филиалов крупной госкомпании - в Москве и Тюмени. В тюменском филиале сотрудникам в устной форме "настоятельно рекомендуют проголосовать сегодня, желательно до обеда", чтобы "показать высокую явку", рассказал Би-би-си работник этой компании. По его словам, для похода на участки сотрудникам выделили час рабочего времени.

В московском филиале этой госкомпании сотрудникам в письменной форме предложили прийти на участки в пятницу и отчитаться об этом (копия электронного сообщения есть у Би-би-си). Рабочий день сократили.

Администрация одной из школ в Петербурге предложила сотрудникам голосовать именно в пятницу, рассказал Би-би-си один из них. Руководство также просило агитировать родных прийти на участки.

"Устно объяснили, что, мол, явка ожидается маленькая, так как люди привыкли по воскресеньям голосовать, давайте поднимем явку, - сказал собеседник Би-би-си. - Но это просили сделать тех, кто и так собирался голосовать. Тех, кто не планировал, оставили в покое. Принудиловки нет - подчеркнули, что "голосуйте как хотите, главное явка".

А в одной из удмуртских школ 16 сентября "по инициативе районного управления образования" сотрудникам напомнили о голосовании и "уговоре" отчитаться о походе на участок. Проголосовать работникам рекомендовали "за один день" (аудиозапись есть у Би-би-си).

Сотрудников государственного внебюджетного фонда в Коми попросили не просто проголосовать именно в пятницу, 17 сентября, но и открепиться под контролем начальство от своих участковых комиссий и прийти на "специальный участок" в пятницу утром, рассказал Би-би-си один из работников фонда.

С такой же просьбой выступило и начальство одного из спортивных учреждений в Подмосковье, рассказала Би-би-си одна из сотрудниц. "Объяснялось просто: там баллотируется министр спорта Московской области, нужна в его округе явка", - пояснила собеседница Би-би-си, уточнив, что отказавшиеся от поездки в другой округ ни с какими последствиями не столкнулись.

Похожая ситуация и в одной из саратовских поликлиник. Там персонал попросили открепиться от своих участков и проголосовать на участке, который находится в здании самого учреждения, причем именно 17 сентября, рассказала Би-би-си одна из сотрудниц. Начальство также попросило подчиненных лично отчитаться о факте голосования (копия сообщений есть у Би-би-си). Устно сотрудникам говорили, что в случае отказа могут быть "последствия от главного врача", утверждает собеседник Би-би-си.

Политолог Константин Калачев назвали длинные очереди на избирательные участки перегибами на местах. "Это безусловно организованное мероприятие, - считает эксперт. - Самое интересное, что власть в этом не сильно заинтересована, потому что специально сделали голосование в три дня. Это дает возможность проводить голосование, не привлекая внимание - кто-то голосует в пятницу, кто-то в субботу. Но защиты от дураков нет, есть перегибы на местах".

По мнению Калачева, на этих выборах власть не заинтересована в "запредельной явке": "Но система так выстроена, что каждый регион хочет отличиться и показать, насколько у них ситуация управляема".

Уже к трем часам по местному времени явка в Приморье составила 8%, столько же проголосовало в Амурской области, на Камчатке - 12%, в Магаданской области - 14%, на Чукотке - и вовсе 23%.

"Голосуем электронно"

Бюджетников также активно призывали участвовать в электронном голосовании. Так, сотрудница крупной строительной компании, которая работает с госзаказами, рассказала Би-би-си, что ее коллегам рекомендовали зарегистрироваться на сайте, ссылаясь на просьбу руководства. "Никто нас с вами ни к чему не принуждает, лишь просят принять участие", - говорится в письме (есть у Би-би-си).

Письмо ФОТО: BBC

Зарегистрировавшихся при этом просили проголосовать онлайн также в пятницу.

Работников одной из московской больниц тоже просили принять участие в электронном голосовании именно 17 сентября, рассказал Би-би-си родственник сотрудницы, которая работает в этом медицинском учреждении. Он говорил ей, что можно проголосовать и на участке в воскресенье. "Нельзя, голосуем электронно", - ответила она (переписка есть у Би-би-си).

Сотрудников пожарной охраны Москвы тоже просили регистрироваться на онлайн-голосовании и подтверждать факт регистрации скриншотами, которые требовалось отослать начальству, рассказал Би-би-си пожарный (копии электронных сообщений его начальства есть у Би-би-си). Регистрировать на электронное голосование также рекомендовалось родственников и друзей.

В устной форме пожарных попросили проголосовать до 12:00 17 сентября, а после этого отзвониться руководству. Рекомендации, за кого именно отдать голос, им не озвучивали.

Похожие рекомендации поступили и персоналу одной из поликлиник в Зеленограде. Завотделения попросила сотрудников проголосовать в пятницу - либо электронно, либо на участке. Работников попросили отчитаться об участии в выборах и даже прислать фото и номер участка, рассказал родственник одной из сотрудниц (их переписка есть у Би-би-си).

ЦИК накануне сообщал, что получил 93 обращения из-за возможного принуждения к голосованию на выборах - электронно и на участках. "Каждый такой случай тщательно расследуется, мы держим ситуацию на контроле", - сказала глава избиркома Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

Москва - один из семи регионов, где проводится электронное голосование. Некоторое пользователи утром в пятницу жаловались на сбои. При попытке получить бюллетень для электронного голосования на портале mos.ru появлялся символ с песочными часами.

Мосгоризбирком объяснил это большим числом одновременных заходов на сайт. За три часа в онлайн проголосовали более 350 тысяч человек, заявили в мэрии. В остальных шести регионах онлайн-явка к часу дня достигла 48% от числа зарегистрировавшихся, сказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев. На участки в целом по России, по его словам, пришли около 8-12% избирателей, а в отдельных случаях этот показатель достигает 15%.

Честно зарегистрировался на электронное голосование - хотелось посмотреть, как это работает.

Прямо сейчас работает как-то так. Про текст я промолчу.

Скажу только, что несколько удивлен. pic.twitter.com/Qx9bPdgqLy — vasily_maximov (@maximov_vasily) September 17, 2021

Голосование по алфавиту и очереди из военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения о том, что очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов стали результатом административного давления на людей.

"А почему нужно считать, что это принуждение? - сказал он журналистам. - Абсолютно нормальная практика. Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные. Кто-то, наоборот, хочет сходить на выходных. Откуда вывод о том, что это принуждение?"

Сообщения об очередях на участках начали появляться в пятницу с самого раннего утра. В Приморье на участках выстроились очереди из бюджетников, матросов и сотрудников оборонных предприятий, сообщала "Новая газета".

Выстроились очереди и в Туве, и Иркутской области, и в других регионах, судя по сообщениям в соцсетях.

В Новосибирске стоять в очереди пришлось полицейским и учителям, отмечает "Новая газета".

Член наблюдательной комиссии №2004 Дмитрий Шабанов, расположенной в центре Новосибирска, рассказал о массовом голосовании полицейских, сотрудников МЧС и учителей.



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Соратники Андрея Пивоварова, который находится под стражей и баллотируются от "Яблоко" с пометкой как человеки, аффилированный с "иностранным агентом", опубликовали фото с очередью в Бурятии.

В Бурятии голосуют целыми ротами солдат. Ну точно по своему желанию все пришли. pic.twitter.com/sf75Xu16pB — Андрей Пивоваров (@brewerov) September 17, 2021

Большие очереди выстроились на некоторых участках в Красноярске. На них заранее прикрепилось большое количество избирателей, пишет местное издание NGS24.

Председатель одной из участковых комиссий рассказал изданию, что избирателей из очереди приходится вызывать в алфавитном порядке. "У нас вообще 1300 человек на участке прикреплено, но вот перед выборами прикрепилось еще почти 900 человек, - пояснил он. - Постоянные избиратели голосуют как обычно, а по открепительным вызываем по алфавиту".

NGS24 уточняет, что, по данным издания, на этом участке голосуют сотрудники полиции, а на другом участке, где также была большая очередь, должны голосовать судебные приставы.

Очереди из бюджетников выстроились на избирательные участки в Красноярске https://t.co/C3zHe9aRp8



В некоторых участках людей вызывают голосовать по алфавиту pic.twitter.com/Fvu0PmHfrM — ngs24 (@news_ngs24) September 17, 2021

Глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов очереди избирателей в его регионе объяснил тем, что люди не хотели отвлекаться на выборы в выходные. "Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз трехдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные", - цитирует его издание Znak.com.

"Может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство, - предположил в разговоре с журналистами Песков. - Никакой проблемы в этом нет, абсолютно".

Губернаторы российских регионов также один за другим голосовали на выборах в пятницу, о чем весь день сообщают как местные, так и федеральные СМИ.

Из первой пятерки "Единой России" утром в пятницу первым проголосовал министр обороны Сергей Шойгу. На избирательном участке он подарил свою фуражку ребенку со словами: "Будешь хорошо учиться - будешь генералом".