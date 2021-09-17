В одной из волостей Эстонии победитель выборов уже известен

Даже если 99 процентов жителей волости проголосуют за оппозицию, правящий избирательный союз «Наш дом» все равно получит большинство в местном волостном собрании, сообщили в пятницу радионовости ERR.

В состав волостного собрания войдут 17 депутатов. Правящий союз «Наш дом» выдвинул 38 кандидатов. Однако у всех остальных участвующих в выборах партий всего шесть кандидатов на четверых. Это означает, что даже если все шесть кандидатов от оппозиции окажутся избранными, они все равно не смогут отстранить от власти правящий союз.