Зеленая столица ⟩ Прямо в центре города сквозь асфальт пробиваются грибы

Несколько дней назад метеоролог Юри Каменик обнаружил недалеко от перекрестка Пярнуского шоссе и Таммсааре-теэ грибы белого цвета, проросшие прямо сквозь асфальт. Каменик поделился своей находкой в социальных сетях, и в ответ стали приходить сообщения о грибах, растущих через асфальт и в других местах.

В центре города, на улице Татари, похожие грибы также проделали дыру в гладком и аккуратном асфальтовом покрытии. Правда, чьи-то трудолюбивые руки уже успели втоптать зарождающуюся живую природу в землю и засыпать ее гравием и кусочками асфальта. Подобное явление было замечено и на улице Тёэстузе рядом с кладбищенским парком Каламая.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента коммунального хозяйства Тармо Сульг видел фотографии грибов, проламывающих асфальт. Из более ранних случаев он также вспомнил образовавшуюся пару лет назад дыру в асфальте на улице Тедре, из которой тоже выглядывали грибы.

Старший куратор Эстонского музея природы Лооре Эрлих говорит, что это, вероятно, городские шампиньоны. «Если они белые и похожи на шампиьноны, то это, наверное, и есть они», - считает она.

По ее словам, в пробивающих асфальт грибах нет ничего необычного. «Сила природы велика. Через асфальт пробиваются как растения, так и грибы. В этом нет ничего удивительного», - сказала Эрлих.

Но откуда у гриба такая сила? "В случае растений вы не удивляетесь тому, что они откуда угодно высовывают носы. У гриба внутри нет такой силы. Я не могу дать здесь очень тонкого и научного объяснения. Приходится просто отметить, что и растения, и грибы справляются с этим», - сказала Эрлих.

В Эстонском музее природы до 26 сентября открыта выставка грибов, на которой также можно увидеть городские шампиньоны.

Член Эстонской академии наук, профессор Тартуского университета и директор Музея природы Тартуского университета Урмас Кылъялг также сказал, что прорастающие сквозь асфальт грибы видели и раньше. «Например, журналисты Sakala прислали мне несколько лет назад фотографии таких боровиков. Грибы тихонько подталкивают себя вверх. Легкое давление со временем приводит к выталкиванию асфальта. То же самое делают одуванчики и некоторые другие растения», - сказал Кылъялг.

В обширном справочном труде «Eesti seenestik» («Эстонские грибы»), опубликованном Эстонским университетом естественных наук в 2000 году, о городских шампиньонах говорится следующее: Этот вид очень похож на обыкновенный шампиньон, только крупнее и толще (шляпка до 15 см), мясо гриба всегда розоватое и очень твердое и плотное по консистенции, ножка имеет два отдельных кольца. Городской гриб - это первоклассный съедобный гриб, но современная загрязненная городская среда больше не позволяет собирать его для употребления в пищу».

"Эстонские грибы" описывают явление «неспецифических отравлений грибами». Этот термин относится к отравлениям, которые происходят у человека при контакте со съедобными грибами, но не непосредственно из-за токсичных веществ в плодах того или иного гриба.

Кылъялг пояснил, что как таковых городских грибов нет - просто лесные грибы могут попасть в парки и быстро распространяться на многие километры. Он также предостерег от употребления в пищу грибов, растущих в городе.