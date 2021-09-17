Мошенники от имени налоговой службы рассылают фишинговые письма
Налогово-таможенный департамент (НТД) предостерегает от поддельных писем, отправленных от имени департамента, в которых просят людей открыть неизвестные ссылки.
Налогово-таможенный департамент (НТД) предостерегает от поддельных писем, отправленных от имени департамента, в которых просят людей открыть неизвестные ссылки.
В письме, отправленном якобы налогово-таможенным департаментом, говорится, что человек не предоставил декларацию по налогу с оборота и просят его нажать на ссылку для того, чтобы загрузить форму налоговой декларации. Это – злонамеренно отправленное письмо, которое НТД не посылал.
«Мы просим получателей таких писем не отвечать на них, а также не открывать содержащиеся в них ссылки, так как это может заразить компьютеры пользователей вирусами», - призвал налоговый департамент.
В случае возникновения вопросов можно связаться с НТД по электронным каналам и инфотелефонам. Можно позвонить по инфотелефону для частных клиентов 880 0811; для бизнес-клиентов 880 0812; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee или ariklient@emta.ee. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания e-MTA (пункт меню «Общение» или ссылка «Отправляю письмо»).
На выходных можно обратиться в службу защиты информации НТД по э-почте infoturve@emta.ee, а также в службу CERT-EE, отправив письмо на адрес cert@cert.ee или позвонив по телефону 663 0299.