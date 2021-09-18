В Эстонии сегодня впервые проходит День леса

Свои двери для посетителей откроют самые большие предприятия Эстонии и лучшие лесособственники, а так же будут организованы разные походы и экскурсии почти в 50-и разных точках Эстонии. Свое участие в мероприятии уже зарегистрировали сотни людей, но свободные места для посещения еще есть.

Директор Лууаской школы лесничества, организатор мероприятия Хаана Зуба-Рейнсалу: «У всего лесного сектора Эстонии сегодня большой праздник и как во время любого праздника, мы принимаем гостей. Уже исторически многие жители нашей страны были постоянно связаны с лесом и сейчас мы с радостью рассказываем современным жителям городов о том, чем жил и живет лес и в этот День мы предлагаем своим гостям все самое-самое лучшее и интересное».

По ее словам, сегодня в Эстонии нет ни одного уезда где не было бы мероприятия посвященного Дню леса. Самые знамениты лесники, целые семьи, рукодельники и предприятия приготовили развлечения и познавательные встречи для гостей всех возрастов. Мы очень надеемся, что это мероприятие приживется в Эстонии и работа лесников снова будет пользоваться тем почетом, который ее некогда сопровождал».

Поскольку понимание жизни леса и забота о нем передается из поколения в поколение, День леса по большей части посвящен маленьким гостям и семьям, для которых в каждом уезде найдется интересная программа. В рамках праздника можно сделать походы разной длины, познакомиться с работой местных деревообрабатывающих предприятий и конечно, посетить самые ухоженные леса Эстонии и узнать больше о растениях и животных. Важную роль в течение всего дня занимают программы предложенные лесными школами и университетами: Эстонский сельскохозяйственный университет, Лууаская школа лесничества и TalTech раскроют самые разные сферы лесного сектора, от выращивания и ухода за лесами и лесной технике, до вызовов деревообработки 21 века.

В связи с распространением коронавируса всех гостей просят зарегистрироваться для участия в выбранном мероприятии через веб-сайт, что обеспечит наличие свободного места и позволит избежать массового скопления людей.