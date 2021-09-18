Коронавирус выявлен у 391 жителя Эстонии, скончались трое

Среди новых заразившихся 293 человека не были вакцинированы и 98 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 18 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 134 человека. Всего в больницах находится 154 пациента с коронавирусом, из них 111 человек (72,1%) не были вакцинированы, у 43 человек (27,9%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 93-летняя женщина, 91-летняя женщина и 81-летний мужчина.

Было введено 4051 доза вакцины, в общей сложности ввели 1 330 204 дозы. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).