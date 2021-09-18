Смерть сестры на следующий день после прививки превратила мужчину в антиваксера
В Латвии не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти человека в результате вакцины против Covid-19. Ответственные службы сообщали о смерти людей, получивших прививку, но причинно-следственной связи ни в одном из этих случаев доказано не было. Передача Латвийского радио "Открытые файлы" (Atvērtie faili) поговорила с Айваром Мистрисом - его сестра скончалась на следующий день после получения вакцины AstraZeneca. Ей было 47 лет. По словам мужчины, этот опыт сделал его "так называемым антиваксером", передает Rus.TVNET.