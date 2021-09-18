Смерть сестры на следующий день после прививки превратила мужчину в антиваксера

История со слов Айвара

Вся семья Айвара были приверженцами вакцин против Covid-19 - в окружении есть и медики, и те, кто тяжело перенес заболевание, поэтому сомнений в опасности Covid-19 не было. Решением было - сделать вакцину от коронавируса.

Сестра Айвара Илута Лангемане работала в центре социального ухода "Рига", расположенного на Югле. Многие клиенты центра тяжело боролись с Covid-19, поэтому сестре была очевидна необходимость вакцинации, говорит Айвар.

Первую вакцину производства AstraZeneca она получила 17 февраля, вторую - 5 мая. Такой большой перерыв он объяснил перебоями в поставках.

Утром 6 мая Илута позвонила Айвару, чтобы поздравить его с нем рождения. Рассказала, что получила вторую дозу AstraZeneca, он ответил, что у него завтра первая от Moderna, и оба посмеялись, что "муки после прививки - это все басни".

Илута - мать двоих детей 17 и 23 лет. Один из них и позвонил Айвару, чтобы сообщить о смерти его сестры. Сказал, что она умерла на работе, куда Айвар тут же и отправился. "Она лежала в кабинете на полу, на спине, прикрытая платком", - вспоминает он. Айвар приоткрыл лицо сестры - оно все было в синих пятнах.

Коллега Илуты рассказала, что они сидели за компьютером в одном кабинете, как вдруг с Илуты упали очки, а потом и она сама сползла на пол и стала задыхаться. Коллега старалась оказать первую помощь, приехала и скорая помощь. За жизнь Илуты медики боролись 40 минут - были и инъекции в сердце, и дефибриллятор. Время смерти - 17:49.

Неотложная медицинская скорая помощь отметила, что тело женщины следует отвезти в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы, но полиция ответила, что это не их обязанность, рассказывает Айвар.

Отправить в центр на вскрытие, по словам Айвара, должна была семейная врач, однако она ответила, что у нее "нет доступа к базе данных вакцинированных и это все дорого". А еще добавила, что сестра пила милдронат - он помогал справиться ей с большой нагрузкой на работе.

Айвар так и не добился от семейного врача назначения на вскрытие, семья не настаивала, и он сдался. Сестру кремировали, а у Айвара осталось чувство невыполненного долга. И речь не о компенсации, а о причинах смерти.

Семейный врач причиной смерти указала - тромбоз, якобы, согласно осмотру умершей медиками скорой помощи.

В то же время в документе от скорой помощи нет такого вывода - есть указание отправить на вскрытие, убедились журналисты.

На следующий день после смерти сестры Айвар сделал прививку Moderna. Его родители за второй AstraZeneca не пошли. Сегодня он сам причисляет себя к вакциноскептикам.