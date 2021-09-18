Удивительный случай: полиция поймала за рулем пьяного мужчину, алкотест показал 4,27 промилле
Мужчина, пойманный за руль автомобиля, был настолько пьян, что обычный человек в таком состоянии оказался бы в коме или даже умер, пишет Postimees.
Мужчина, пойманный за руль автомобиля, был настолько пьян, что обычный человек в таком состоянии оказался бы в коме или даже умер, пишет Postimees.
Этим летом в Тарту полицейский патруль поймал за рулем автомобиля пьяного водителя. Врачи взяли пробу крови на анализ: алкогольное опьянение было 4,27-промилле. Для обычного человека, не привыкшего пить, такое опьянение закончилось бы комой или смертью.