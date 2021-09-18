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  • Удивительный случай: полиция поймала за рулем пьяного мужчину, алкотест показал 4,27 промилле

Удивительный случай: полиция поймала за рулем пьяного мужчину, алкотест показал 4,27 промилле

Фото иллюстративное. ФОТО: Sille Annuk

Мужчина, пойманный за руль автомобиля, был настолько пьян, что обычный человек в таком состоянии оказался бы в коме или даже умер, пишет Postimees.

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Этим летом в Тарту полицейский патруль поймал за рулем автомобиля пьяного водителя. Врачи взяли пробу крови на анализ: алкогольное опьянение было 4,27-промилле. Для обычного человека, не привыкшего пить, такое опьянение закончилось бы комой или смертью.

7 июня этого года в Эстонии стояла прекрасная солнечная погода. Женщина, живущая в поселке Мярья города Тарту вышла с работы в понедельник вечером около 18:00 и решила, прежде чем отправиться домой, прогуляться по саду возле гаражей. Эрика (имя изменено) увидела приближающийся по узкой дороге зеленый Hyandai Getz, мужчина за рулем был в хорошем настроении и махал женщине.

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