Удивительный случай: полиция поймала за рулем пьяного мужчину, алкотест показал 4,27 промилле

Этим летом в Тарту полицейский патруль поймал за рулем автомобиля пьяного водителя. Врачи взяли пробу крови на анализ: алкогольное опьянение было 4,27-промилле. Для обычного человека, не привыкшего пить, такое опьянение закончилось бы комой или смертью.

7 июня этого года в Эстонии стояла прекрасная солнечная погода. Женщина, живущая в поселке Мярья города Тарту вышла с работы в понедельник вечером около 18:00 и решила, прежде чем отправиться домой, прогуляться по саду возле гаражей. Эрика (имя изменено) увидела приближающийся по узкой дороге зеленый Hyandai Getz, мужчина за рулем был в хорошем настроении и махал женщине.