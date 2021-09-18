В ближайшее время топливо может подорожать на четыре цента
Мировые цены на нефть из-за спроса снова растут. В ближайшее время стоимость топлива на автозаправочных станциях Эстонии может повыситься на четыре цента, пишет Rus.ERR.
Мировые цены на нефть из-за спроса снова растут. В ближайшее время стоимость топлива на автозаправочных станциях Эстонии может повыситься на четыре цента, пишет Rus.ERR.
Если в начале августа стоимость нефти Brent снизилась до 65 долларов за баррель, то теперь выросла до 75 долларов. Повышение обусловил ураган в Мексиканском заливе, сокративший нефтяные запасы США. Спрос также повысился из-за снижения риска распространения коронавируса.