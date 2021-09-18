Почему Алар Карис в своем саду поднял чилийский флаг?

«Сегодня годовщина Республики Чили, и в последний раз, как почетный консул Чили, я поднял чилийский национальный флаг на заднем дворе. Я являюсь почетным консулом с 2010 года. Сегодня на нашем столе будет писко сауэр (распространенный в Перу и Чили алкогольный напиток - прим.ред.) и домашние эмпанада», - написала Карис в социальных сетях.