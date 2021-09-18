Почему Алар Карис в своем саду поднял чилийский флаг?
Новый президент Алар Карис, который также является почетным консулом Чили в Эстонии, сегодня утром поднял чилийский флаг на своем заднем дворе.
Новый президент Алар Карис, который также является почетным консулом Чили в Эстонии, сегодня утром поднял чилийский флаг на своем заднем дворе.
«Сегодня годовщина Республики Чили, и в последний раз, как почетный консул Чили, я поднял чилийский национальный флаг на заднем дворе. Я являюсь почетным консулом с 2010 года. Сегодня на нашем столе будет писко сауэр (распространенный в Перу и Чили алкогольный напиток - прим.ред.) и домашние эмпанада», - написала Карис в социальных сетях.
«18 сентября 1810 года в Чили была сформирована национальная хунта, объявившая Чили автономной республикой. Чили получила официальную независимость, когда Хосе де Сан Мартин разгромил последние крупные испанские войска на территории Чили в битве при Майпу 5 апреля 1818 года. Испания официально признала это в 1840 году, когда были установлены дипломатические отношения», - пояснил он.