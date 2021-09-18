В Тарту автовладельцы смогут неделю бесплатно ездить общественным транспортом
В Тарту автовладельцы смогут неделю бесплатно ездить общественным транспортом, сообщает в субботу BNS со ссылкой на ERR.
В Тарту автовладельцы смогут неделю бесплатно ездить общественным транспортом, сообщает в субботу BNS со ссылкой на ERR.
Тартуская мэрия в пятый раз отмечает Европейскую неделю мобильности предоставлением автовладельцам права бесплатного проезда в городском общественном транспорте. В этом году этим правом смогут также воспользоваться сопровождающие автовладельцев школьники. Тем самым предполагается побудить использовать общественный транспорт автовладельцев, которые ездят на личном автомобиле не одни.
Бесплатный проезд в транспорте им гарантирует водительское удостоверение, а школьникам – ученический билет.
"Тарту – компактный город, расстояния в нем короткие, поэтому есть хорошие предпосылки для передвижения пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Призываю всех водителей открыть для себя альтернативы, ведь без личного опыта невозможен и осознанный выбор", – заявил вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.