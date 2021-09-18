В Тарту автовладельцы смогут неделю бесплатно ездить общественным транспортом

Тартуская мэрия в пятый раз отмечает Европейскую неделю мобильности предоставлением автовладельцам права бесплатного проезда в городском общественном транспорте. В этом году этим правом смогут также воспользоваться сопровождающие автовладельцев школьники. Тем самым предполагается побудить использовать общественный транспорт автовладельцев, которые ездят на личном автомобиле не одни.

Бесплатный проезд в транспорте им гарантирует водительское удостоверение, а школьникам – ученический билет.