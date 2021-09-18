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В Тарту автовладельцы смогут неделю бесплатно ездить общественным транспортом

TRT03: ARMASTAN SIND KAUGELT : TARTU, EESTI, 08MAY20 - Tartu linna reklaamikampaania, mis manitseb peale eriolukorra leevenemist käituma vastutustundlikult. Pildil reklaam Maaülikooli bussiootepaviljoni seinal. ma/Foto MARGUS ANSU TARTU POSTIMEES ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В Тарту автовладельцы смогут неделю бесплатно ездить общественным транспортом, сообщает в субботу BNS со ссылкой на ERR.

Тартуская мэрия в пятый раз отмечает Европейскую неделю мобильности предоставлением автовладельцам права бесплатного проезда в городском общественном транспорте. В этом году этим правом смогут также воспользоваться сопровождающие автовладельцев школьники. Тем самым предполагается побудить использовать общественный транспорт автовладельцев, которые ездят на личном автомобиле не одни.

Бесплатный проезд в транспорте им гарантирует водительское удостоверение, а школьникам – ученический билет.

"Тарту – компактный город, расстояния в нем короткие, поэтому есть хорошие предпосылки для передвижения пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Призываю всех водителей открыть для себя альтернативы, ведь без личного опыта невозможен и осознанный выбор", – заявил вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

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