Полиция нашла 80-летнего Олега
Полиция накануне просила помощи в поисках 80-летнего Олега, который пропал в Тарту.
Полиция накануне просила помощи в поисках 80-летнего Олега, который пропал в Тарту.
Олег вышел из дома примерно в 9.30 утра, отправившись на прогулку. Его родные были обеспокоены, поскольку по состоянию здоровья он не всегда может хорошо ориентироваться на местности.
Полицейские пообщались с его близкими в надежде выяснить его возможное направление движения.
Сегодня пресс-служба полиции сообщила, что Олег найден - он был в гостях, с ним все в порядке.