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Полиция нашла 80-летнего Олега

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция накануне просила помощи в поисках 80-летнего Олега, который пропал в Тарту.

Олег вышел из дома примерно в 9.30 утра, отправившись на прогулку. Его родные были обеспокоены, поскольку по состоянию здоровья он не всегда может хорошо ориентироваться на местности.

Полицейские пообщались с его близкими в надежде выяснить его возможное направление движения.

Сегодня пресс-служба полиции сообщила, что Олег найден - он был в гостях, с ним все в порядке.

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