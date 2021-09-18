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Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Олега

80-летний Олег ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Олега, который пропал в Тарту.

Олег вышел сегодня примерно в 9.30 утра на прогулку из дома на бульваре Палласе и до сих пор не вернулся. По состоянию здоровья он не всегда может хорошо ориентироваться на местности.

На нем синяя куртка, темные брюки, кепка. Олег носит очки. Он может быть в районах Ихасте или Аннелинн. Полицейские общаются с его близкими и выясняют его возможное направление движения.

Полиция просит всех, кто видел Олега сегодня, незамедлительно позвонить на номер 112.

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