Действительно ли Таллиннский зоопарк увольняет непривитых сотрудников?
В социальных сетях распространяется фотография рабочего письма Таллиннского зоопарка, из которого видно, что непривитые люди могут вскоре лишиться рабочего места, пишет Elu24.
В социальных сетях распространяется фотография рабочего письма Таллиннского зоопарка, из которого видно, что непривитые люди могут вскоре лишиться рабочего места, пишет Elu24.
В Facebook распространяется фотография листа бумаги с логотипами Таллиннского зоопарка, и в тексте есть несколько пунктов, касающихся вакцинации сотрудников.
«Если после 30.09.2021 вакцина не была сделана или другое решение не было найдено, трудовой договор будет расторгнут из-за несоблюдения сотрудником требований на основании §88 (1.2) TLS с соблюдением всех предусмотренных законом требований к расторжению трудового договора по чрезвычайным обстоятельствам», - говорится в последнем пункте.
Разумеется, сотрудникам также предлагается возможность каждые два дня проходить тест на коронавирус за свой счет.
Elu24 также связалcя с Таллиннским зоопарком, но пока не получил от него ответа на вопрос, соответствует ли бумага действительности.