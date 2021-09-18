Сб, 18.09.2021
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Действительно ли Таллиннский зоопарк увольняет непривитых сотрудников?

Таллиннский зоопарк. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

В социальных сетях распространяется фотография рабочего письма Таллиннского зоопарка, из которого видно, что непривитые люди могут вскоре лишиться рабочего места, пишет Elu24.

В Facebook распространяется фотография листа бумаги с логотипами Таллиннского зоопарка, и в тексте есть несколько пунктов, касающихся вакцинации сотрудников.

«Если после 30.09.2021 вакцина не была сделана или другое решение не было найдено, трудовой договор будет расторгнут из-за несоблюдения сотрудником требований на основании §88 (1.2) TLS с соблюдением всех предусмотренных законом требований к расторжению трудового договора по чрезвычайным обстоятельствам», - говорится в последнем пункте.

В Фейсбуке распространяется, предположительно, письмо руководства зоопарка своим сотрудникам ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Разумеется, сотрудникам также предлагается возможность каждые два дня проходить тест на коронавирус за свой счет.

Elu24 также связалcя с Таллиннским зоопарком, но пока не получил от него ответа на вопрос, соответствует ли бумага действительности.

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