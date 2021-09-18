Действительно ли Таллиннский зоопарк увольняет непривитых сотрудников?

В Facebook распространяется фотография листа бумаги с логотипами Таллиннского зоопарка, и в тексте есть несколько пунктов, касающихся вакцинации сотрудников.

«Если после 30.09.2021 вакцина не была сделана или другое решение не было найдено, трудовой договор будет расторгнут из-за несоблюдения сотрудником требований на основании §88 (1.2) TLS с соблюдением всех предусмотренных законом требований к расторжению трудового договора по чрезвычайным обстоятельствам», - говорится в последнем пункте.

В Фейсбуке распространяется, предположительно, письмо руководства зоопарка своим сотрудникам ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Разумеется, сотрудникам также предлагается возможность каждые два дня проходить тест на коронавирус за свой счет.