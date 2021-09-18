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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Исследовательское судно RS Sentinel начало свой путь к месту крушения парома "Эстония"
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Галерея ⟩ Исследовательское судно RS Sentinel начало свой путь к месту крушения парома "Эстония"

Сегодня около 18 часов исследовательское судно RS Sentinel отправилось к месту крушения парома "Эстония", пишет Postimees.

Перед посадкой на судно команда из одной женщины и 42 мужчин должна была пройти тест на Covid-19. Затем экипаж судна ждал тренинг по безопасности. Погода прекрасная, и если она останется такой, может случиться так, что необходимые работы будут выполнены раньше, чем первоначально предполагалось.

По предварительным данным, путь к месту крушения должен занять около двух суток. Прогноз экипажа более пессимистичен: двое суток потребуется лишь, чтобы добраться до места назначения после пересечения Кильского пролива. Хотя предварительный план исследований готов, по словам руководителя экспедиции Маргуса Курма, нужно будет действовать в зависимости от ситуации и условий на месте.

Цель исследовательской группы - выяснить, что стало причиной гибели парома и какие факторы способствовали затоплению.

Эта экспедиция является отдельной от государственного расследования, она была инициирована под руководством Маргуса Курма, бывшего главы комиссии по расследованию гибели "Эстонии", и финансируется предпринимателями.

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