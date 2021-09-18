Галерея ⟩ Исследовательское судно RS Sentinel начало свой путь к месту крушения парома "Эстония"

Перед посадкой на судно команда из одной женщины и 42 мужчин должна была пройти тест на Covid-19. Затем экипаж судна ждал тренинг по безопасности. Погода прекрасная, и если она останется такой, может случиться так, что необходимые работы будут выполнены раньше, чем первоначально предполагалось.

По предварительным данным, путь к месту крушения должен занять около двух суток. Прогноз экипажа более пессимистичен: двое суток потребуется лишь, чтобы добраться до места назначения после пересечения Кильского пролива. Хотя предварительный план исследований готов, по словам руководителя экспедиции Маргуса Курма, нужно будет действовать в зависимости от ситуации и условий на месте.

Цель исследовательской группы - выяснить, что стало причиной гибели парома и какие факторы способствовали затоплению.