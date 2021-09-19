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  • В Мадриде 25 тысяч студентов устроили нелегальную вечеринку с нарушениями ограничений

В Мадриде 25 тысяч студентов устроили нелегальную вечеринку с нарушениями ограничений

Мероприятие в Мадриде ФОТО: INSTAGRAM @RODIONBONDARETS/Reuters/Scanpix

В субботу полиция Испании сообщила, что в Мадриде около 25000 студентов собрались на вечеринку, на которой не соблюдались меры безопасности, пишет Postimees.

Это самое крупное незаконное собрание в Мадриде со времен начала коронавирусных ограничений произошло в государственном университете Комплутенсе.

По данным мадридской полиции, мероприятие, вероятно, было организовано через приложение WhatsApp.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что на территории университета собрались толпы людей, которые пили алкоголь, танцевали, и никаких масок не было видно.

«Без надлежащего предупреждения от университета или времени подготовки невозможно провести соответствующую операцию, разогнать 25000 человек - задача практически невыполнимая», - заявили в полиции, по словам которой, они прибыли на место происшествия только после полуночи.

Полиция пыталась навести порядок на месте и оставалась там до рассвета.

В то же время около 8000 молодых людей собрались на студенческой вечеринке в Барселоне.

По выходным Мадрид отправляет на улицы еще 200 полицейских, чтобы разгонять пьянки.

В настоящее время вакцинированы более 75% из 47 миллионов жителей Испании.

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