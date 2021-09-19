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В Мустамяэ открывается новая мультифункциональная спортивная и игровая площадка

Neljast mänguväljakust, kus dosaator leidus, oli see täidetud vaid ühel. ФОТО: Marko Saarm

В воскресенье в Мустамяэ в 12 часов для горожан откроется новая мультифункциональная спортивная и игровая площадка, сообщила накануне BNS пресс-служба районной управы.

Построенная по заказу управы Мустамяэ мультифункциональная спортивная и игровая площадка расположена по адресу Акадеэмия-теэ, 30а. В рамках открытия на новой площадке пройдет традиционный бесплатный детский утренник Мустамяэ.

«При проектировании и строительстве новой спортивно-игровой площадки по Акадеэмия-теэ, 30a, мы ставили перед собой цель создать для жителей 1-го микрорайона Мустамяэ новые, максимально современные и комфортные условия для занятия оздоровительным спортом», - сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

На площадке созданы условия для различных игр с мячом, также там есть гимнастические турники и силовые тренажеры. Для игр с мячом построено обнесенное защитной сеткой высотой 5м мультифункциональное спортивное поле размером 12x24 м. Между тренажерами и вокруг них достаточно места для комфортного передвижения и занятий спортом.

Особое внимание при проектировании и строительстве новой спортивно-игровой площадки уделялось безопасности: она отделена от автодороги и стоянки зелеными насаждениями. При выборе пород деревьев и кустарников были учтены особенности Мустамяэ и тот факт, что зеленые насаждения должны быть максимально простыми в уходе. 

Спортивно-игровую площадку по Акадеэмия-теэ, 30a построила строительная фирма Warren Teed. Cтоимость строительства - 334 200 евро.

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