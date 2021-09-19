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За сутки скончался один человек с коронавирусом, заразились 462

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5889 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 462.

Среди новых заразившихся  342человек не были вакцинированы, а 120 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 19 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 139 человек. Всего в больницах находится 161  пациент с коронавирусом, из них 113 человек (70,2%) не были вакцинированы, у 48 человек (29,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончался один пациент - 97-летняя женщина.

Было введено  3004 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 333 197 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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