За сутки скончался один человек с коронавирусом, заразились 462

Среди новых заразившихся 342человек не были вакцинированы, а 120 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 19 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 139 человек. Всего в больницах находится 161 пациент с коронавирусом, из них 113 человек (70,2%) не были вакцинированы, у 48 человек (29,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончался один пациент - 97-летняя женщина.

Было введено 3004 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 333 197 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.