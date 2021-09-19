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Демонстрация антипрививочников в Хельсинки собрала около 1300 человек

Maas vedelev kasutatud meditsiiniline mask. ФОТО: Margus Ansu

В Хельсинки перед зданием парламента прошла демонстрация против антиковидных мер. По данным полиции, мероприятие “За свободу выбора” собрало около 1300 человек, пишет YLE.

Собравшиеся выступали против вакцинации несовершеннолетних и введения ковидных паспортов. Леена Ахола, приехавшая из Клауккала, заявила, что она противник прививок от коронавируса, тестов и паспортов. Также она добавила, что вакцинация, по ее мнению, должна быть добровольной. Сама она не хочет прививаться, так как считает вакцинацию "обманом".

Следует отметить, что в Финляндии нет обязательной вакцинации.

В полиции сообщают, что демонстрация прошла спокойно. Она была частью всемирной акции World Wide Demonstration, проводившейся одновременно более чем в 100 городах мира.

Вчера профессор Юхани Кнуути в программе Yle заявил, что люди верят в различные конспирологические теории относительно вакцинации из-за страха перед эпидемией и недоверия к властям. По его словам, польза от вакцинации подтверждена огромным числом независимых исследований.

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