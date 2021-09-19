Демонстрация антипрививочников в Хельсинки собрала около 1300 человек

Собравшиеся выступали против вакцинации несовершеннолетних и введения ковидных паспортов. Леена Ахола, приехавшая из Клауккала, заявила, что она противник прививок от коронавируса, тестов и паспортов. Также она добавила, что вакцинация, по ее мнению, должна быть добровольной. Сама она не хочет прививаться, так как считает вакцинацию "обманом".

Следует отметить, что в Финляндии нет обязательной вакцинации.

В полиции сообщают, что демонстрация прошла спокойно. Она была частью всемирной акции World Wide Demonstration, проводившейся одновременно более чем в 100 городах мира.