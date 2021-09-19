В Эстонии началось голосование на выборах в Госдуму РФ

Проживающие в Эстонии граждане РФ и находящиеся в балтийской республике россияне смогут принять участие в голосовании до 20:00 на девяти избирательных участках. Они организованы следующим образом: четыре - в помещениях посольства в столице, четыре - в помещениях генерального консульства в Нарве, одно - в канцелярии посольства в Тарту.

Голосование россиян на выборах депутатов Госдумы на зарубежных участках будет носить заявительный характер, для этого не потребуется регистрация в дипломатических ведомствах.

Как рассказал в канун выборов посол РФ в Эстонии Александр Петров, раньше приезжающий за границу российский гражданин должен был зарегистрироваться в консульском учреждении - или в посольстве, или в генконсульстве, а сейчас этой обязанности нет.