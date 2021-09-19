Вопрос читателя ⟩ Может ли владелец квартиры выкинуть на улицу непривитого арендатора?

"Имеет ли домовладелец право выселить непривитого человека из арендуемого дома? Оправдано ли и юридически корректно давать привитым людям приоритетное право аренды?" - спрашивает читатель.

Отвечает Эрки Писуке, главный юрист платформы юридической помощи HUGO.legal:

"При расторжении договора аренды необходимо исходить из оснований, предусмотренных законом и соглашением. Если арендодатель желает расторгнуть договор аренды в чрезвычайном порядке исключительно потому, что человек не был вакцинирован, он должны в соответствии с Законом о долговом праве привести уважительную причину, по которой нельзя ожидать от арендодателя продолжения исполнения договора с учетом всех обстоятельств и интересов обеих сторон. В данном примере наличие веской причины кажется очень сомнительным.

Вакцинация человека никоим образом не влияет на использование жилища, она не может находиться в сфере влияния интересов арендодателя, поэтому экстренное расторжение договора только по этой причине вряд ли будет законным.

Если все же арендодатель вынужден расторгнуть договор аренды на том основании, что человек не был вакцинирован, такое уведомление об отмене может быть оспорено, и такие споры в конечном итоге разрешаются в суде. Я также хотел бы обратить внимание на тот факт, что закон не позволяет ставить заключение договора аренды или его продолжение в зависимость от обязательства перед арендодателем или третьим лицом, если это обязательство не связано с использованием арендованного жилья. Прививка человека не имеет аргументированной и логической связи с использованием арендованной вещи.

Конечно, нельзя исключать, что на практике возникают ситуации, когда по какой-то причине арендодатель не желает передавать свою собственность непривитому человеку. У нас действует принцип свободы договора, согласно которому арендодатель может в конечном итоге решить, с кем заключать договор. Если по какой-либо причине арендодатель считает, что он не желает заключать договор, это свободный выбор арендодателя в условиях рыночной экономики.