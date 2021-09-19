Морское такси подводит итоги сезона
Популярными были заказные поездки по Таллиннскому заливу и курс обучения для детей «Безопасность на корабле в море».
Популярными были заказные поездки по Таллиннскому заливу и курс обучения для детей «Безопасность на корабле в море».
«Морское такси Gundel четвертое лето подряд осуществляло регулярные поездки на линии Летная гавань – Пирита – Летная гавань, предлагая в выходные дни альтернативную возможность передвижения между районами Кесклинн и Пирита. Хотя сезон был коротким, поскольку из-за связанных с коронавирусом ограничений его можно было открыть лишь поздней весной, а августовские дожди и ветры не привлекали в море, заинтересованных было немало. Замечательно, что на борт морского такси можно было взять и велосипед», – сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
По словам шкипера морского такси Марко Амбоя, уходящим летом были популярны заказные поездки. «Этой возможностью пользовались семьи с детьми, которым хотелось покататься по заливу и насладиться Таллинном как морским городом», – отметил Амбоя.
Совместно с Морским музеем в Летной гавани летом начали проводить курсы «Безопасность на корабле в море», на которых детей обучают безопасности на море и на морском берегу. «Мы продолжим это обучение, пока позволяет погода. Ждем детей из детских садов и начальной школы. Подробную информацию можно узнать в музее в Летной гавани», – сказал Амбоя.
«Морское такси выполняет работу, заслуживающую всяческой благодарности, предлагая морские поездки и представляя Таллинн как морской город. Вместе мы ведем поиск новых возможностей, чтобы открывать Таллинн морю и открывать его для себя с моря», – подчеркнул Лийнат.