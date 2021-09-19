Год после убийства известного адвоката: полиция Латвии отрабатывает две основные версии
Спустя год после убийства адвоката Павла Ребенока полиция Латвии продолжает расследование по двум версиям преступления: до сих пор допускается, что убийство могло быть совершено в связи с ограблением, и то, что жестокое преступление было связано с профессиональной деятельностью Ребенока. Об этом сказал порталу LETA заместитель начальника отдела по предотвращению убийств и розыску пропавших людей Главного управления Криминальной полиции Латвии Янис Капостиньш.