Картина дня: нападение собаки на детей, страхи непривитого арендатора и выборы в России

За сутки скончался один человек с коронавирусом, заразились 462

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5889 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 462. Среди новых заразившихся 342человек не были вакцинированы, а 120 полностью прошли курс вакцинации. Читать далее...

Шок на уроке физкультуры: детей в парке атаковала большая собака

В Facebook-группе, объединяющей жителей Меривялья, предупреждают о собаке, которая в пятницу напала на нескольких детей в парке во время урока физкультуры в школе Меривялья. «Кровавые следы от зубов, кровавые ссадины и шок», - приводит портал Elu24 слова одного из родителей, описавшего последствия нападения. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Пирита водитель на BMW снес уличный столб

В воскресенье утром в Таллинне на Козе-теэпроизошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW врезался в фонарный столб и снес его. Читать далее...

ОСТОРОЖНО! 〉 На улицах Таллинна вновь найдена колбаса, нашпигованная гвоздями

Сообщение с предупреждением об утыканной гвоздями еде, разбросанной на земле, снова распространяется в группах социальных сетей. На этот раз опасная находка обнаружилась в Таллинне, на улице Викерлазе, 10. Читать далее...

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 〉 Может ли владелец квартиры выкинуть на улицу непривитого арендатора?

В редакцию Kodustiil обратился обеспокоенный жилец съемной квартиры, чтобы узнать о правах и возможностях непривитых арендаторов. "Имеет ли домовладелец право выселить непривитого человека из арендуемого дома? Оправдано ли и юридически корректно давать привитым людям приоритетное право аренды?" - спрашивает читатель. Читать далее...

Доклад: Эстония – единственное государство ЕС, где не применяется налог на автомобиль

Эстония – единственное государство ЕС, где для оказания влияния на предпочтения населения при выборе транспорта не используется налог на автомобиль. Налогообложение транспорта в Эстонии в одиннадцать раз ниже среднего по ЕС. Читать далее...

Кальюлайд: жители Таллинна чувствуют себя из-за электросамокатов в опасности

Результаты заказанного депутатом Рийгикогу, социал-демократом Раймондом Кальюлайдом исследования Norstat показывают, что 53 % жителей Таллинна и 40 % жителей других крупных городов Эстонии чувствуют себя из-за электросамокатов в опасности. Читать далее...

Вбросы бюллетеней и задержания наблюдателей: как прошел второй день выборов в России