Картина дня: нападение собаки на детей, страхи непривитого арендатора и выборы в России
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 сентября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5889 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 462. Среди новых заразившихся 342человек не были вакцинированы, а 120 полностью прошли курс вакцинации. Читать далее...
В Facebook-группе, объединяющей жителей Меривялья, предупреждают о собаке, которая в пятницу напала на нескольких детей в парке во время урока физкультуры в школе Меривялья. «Кровавые следы от зубов, кровавые ссадины и шок», - приводит портал Elu24 слова одного из родителей, описавшего последствия нападения. Читать далее...
В воскресенье утром в Таллинне на Козе-теэпроизошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW врезался в фонарный столб и снес его. Читать далее...
Сообщение с предупреждением об утыканной гвоздями еде, разбросанной на земле, снова распространяется в группах социальных сетей. На этот раз опасная находка обнаружилась в Таллинне, на улице Викерлазе, 10. Читать далее...
В редакцию Kodustiil обратился обеспокоенный жилец съемной квартиры, чтобы узнать о правах и возможностях непривитых арендаторов. "Имеет ли домовладелец право выселить непривитого человека из арендуемого дома? Оправдано ли и юридически корректно давать привитым людям приоритетное право аренды?" - спрашивает читатель. Читать далее...
Эстония – единственное государство ЕС, где для оказания влияния на предпочтения населения при выборе транспорта не используется налог на автомобиль. Налогообложение транспорта в Эстонии в одиннадцать раз ниже среднего по ЕС. Читать далее...
Результаты заказанного депутатом Рийгикогу, социал-демократом Раймондом Кальюлайдом исследования Norstat показывают, что 53 % жителей Таллинна и 40 % жителей других крупных городов Эстонии чувствуют себя из-за электросамокатов в опасности. Читать далее...
Явка на выборах в Госдуму на 15:00 по московскому времени во второй день голосования в России составила 25,64%, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Речь только про голосование на участках - электронное в эту цифру не входит. Читать далее...